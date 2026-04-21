160.55エンベロープ1%上限（10日間） 160.16ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.2321日移動平均 158.99一目均衡表・基準線 158.98現値 158.9610日移動平均 158.73一目均衡表・転換線 158.29ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.37エンベロープ1%下限（10日間） 157.06一目均衡表・雲（上限） 157.03100日移動平均 155.93一目均衡表・雲（下限） 153.6