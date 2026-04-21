【通貨別まとめと見通し】ポンド円：216円を目前に調整を挟むも、214円台を維持し再浮上へ 先週（4月13日～4月20日）のまとめ 先週のポンド円は、前回のレポートで予想された通り「215円台での定着」を試す展開となった。週後半には急激な調整も経験したが、ボラティリティの高い一週間であった。 1. 216円目前までの騰勢と失速（4月13日～17日前半） 週初から強い買い優勢が続き、13日に214円台に乗せ