A.B.C-Z塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが、大阪人にはなじみのある、あの「なんば広場」がなんで“異様に広い”のか?の謎に迫った。 2回連続で100点を勝ち取っているこのコンビ。3回連続の100点ゲットを目指して挑む今回は、果たして……？ 【TVerでは未公開映像も】珍回答も余裕の表れ？ 粉モン大好き塚ちゃんに福井アナも「ありがとうございます！」 南海・大阪メトロの「なんば駅」の目の前、ま