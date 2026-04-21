札幌区検は21日までに、札幌市の市街化調整区域で無許可で建物を建設するなどしたとして、都市計画法と建築基準法、市普通河川管理条例に違反した罪で、昨年9月末に閉園した民間動物園「ノースサファリサッポロ」の運営会社「サクセス観光」（同市）と同社の星野和生前代表（58）＝同市＝を略式起訴した。20日付。起訴状によると、いずれも札幌市の許可を得ず、2023年11月〜24年4月に市街化調整区域で獣舎や宿泊施設として使う