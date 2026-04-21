お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。納得できないテレビ番組の編集について語った。番組では自身の「毒出しノート」を披露、日常感じている不満や疑問を投げかけた。小峠はネタを披露する形式の番組について「基本尺にネタを縮めて出すだけど、例えば“5分でお願いします”て言われて、いろいろ計算して5分で決めてきたのに、オンエ