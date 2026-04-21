高市首相は21日、、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の戦車に積んでいた砲弾が爆発した事案について、自身のXを更新し、コメントを発表しました。陸上自衛隊西部方面総監部によりますと、21日朝、大分県の日出生台演習場で10式戦車が射撃訓練を行っていたところ砲弾が破裂し、搭乗していた隊員3人が死亡、1人が負傷しました。高市首相は、自身のXで、「このような状況に至ったことは 残念でなりません。亡くなられた隊員のご冥