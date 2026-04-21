さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月20日（月）に放送された同番組では、ゲストにバイきんぐ・小峠英二が登場し、最近見られる“お笑いのネタ”の傾向について思いを語った。さらにダウンタウン・松本人志も、同じように“ある見解”を述べていたという話題になり…。【映像】バイきんぐ小峠が賞レー