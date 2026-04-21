4月21日 販売開始 【拡大画像へ】 版三は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して制作された各種アート作品を、版三オンラインショップ「浮世絵工房」にて4月21日より販売開始する。 本企画では、日本画家・西嶋和文氏による描き下ろし原画をもとに、ウルトラマンの新たな魅力を表現。本金押箔アートでは、ヒーローであるウルトラマンとゼットンとの対峙を、日本画の世界