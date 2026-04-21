オプロが続伸している。この日、帳票の作成・配信を自動化するクラウド帳票サービス「帳票ＤＸ」がトヨタ自動車マリン事業部（以下「トヨタマリン」）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 トヨタマリンでは、ＤＸ推進プロジェクトの一環としてセールスフォースを中核とした業務基盤の整備を本格化していることから、セールスフォースとの連携を標準機能として備えた点などが評