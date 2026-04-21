4月21日（現地時間20日）、NBAのロサンゼルス・レイカーズに所属するジャクソン・ヘイズがスロベニア国籍を取得し代表選手として活動することを、ロサンゼルスの番記者が明らかにした。 アメリカのオクラホマ州出身で5月23日に26歳の誕生日を迎えるヘイズは、213センチ100キロのセンター。テキサス大学を経て2019年のNBAドラフトにてアトランタ・ホークスから1巡目8位で指名された直後、ニューオ&