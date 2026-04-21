全保連が後場に入り下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後０時３０分ごろに集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の２６１億円から２６１億５０００万円（前の期比１．９％増）へ、営業利益が３０億円から３１億５０００万円（同２３．６％増）へ、純利益が１６億４０００万円から１６億８０００万円（同３．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視された。 Ｍ