２１日に実施された流動性供給（第４５２回）入札（対象：残存期間１１年超３９年未満）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０３１％、平均落札利回り格差がマイナス０．０３４％となった。また、応札倍率は３．５８倍だった。 出所：MINKABU PRESS