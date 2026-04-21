トリプルアイズが反発している。２０日の取引終了後に、外部ネットワークに接続しない自動車設計業務向け「ローカル生成ＡＩシステム（チャットボット）」をグループ会社のＢＥＸと共同で開発したと発表しており、好材料視されている。 同システムは、自社環境（オフライン）のみで稼働する高度な言語モデル（ＬＬＭ）と検索拡張生成（ＲＡＧ）技術を連携させて構築。これにより、設計者は専用のチャット