午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６３６、値下がり銘柄数は８６５、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、金属製品、情報・通信など。値下がりで目立つのは医薬品、輸送用機器、銀行など。 出所：MINKABU PRESS