「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在でジンズホールディングスが「売り予想数上昇」４位となっている。 ２１日の東証プライム市場でＪＩＮＳＨＤは続落。同社は１０日の取引終了後、第２四半期の決算を発表するとともに２６年８月期通期の業績予想を下方修正し、連結純利益を８８億２０００万円から８６億２３００万円（前期比３．５％増）に見直した。国内アイウエア事業