サンリオは続伸している。同社は２１日、初の自社ゲームブランド「ＳａｎｒｉｏＧａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げると発表した。収益貢献を期待した買いが入り、株価は朝安後にプラス圏に浮上した。今年秋に第１作目のタイトルとして、ニンテンドースイッチとニンテンドースイッチ２向けのゲーム「サンリオパーティランド」をグローバルで同時発売する。今後３年間で１