広栄化学が反発している。午後１時ごろに集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の２億円から３億６０００万円（前の期比３６．４％減）へ、最終損益が５４億円の赤字から５１億４０００万円の赤字（前の期２億８８００万円の黒字）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 定期修繕明けの特定品目の生産が想定よりも順調に終了したことに加えて、経費節減努力の成果が予想を上回