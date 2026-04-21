ツガミが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１１５０億円から１２９０億円（前の期比２０．１％増）へ、営業利益が２７０億円から３６０億円（同５４．４％増）へ、純利益が１２５億円から１６５億円（同５１．４％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。市場全体の不透明感が高まるなかにあっても、中国市場をはじめ各拠点で着実に事業