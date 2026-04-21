エンバイオ・ホールディングスが３日続伸し、年初来高値を更新している。同社は２０日、スリランカでの再生可能エネルギー発電事業への参入に向けた検討を開始したと発表。これが材料視されているようだ。 同国は２０３０年までに再生可能エネ比率７０％を達成する国家目標を掲げている。同社は市場環境と成長機会を踏まえ、国内での再生可能エネ事業で培った開発力及び運営ノウハウを活用し、スリランカ市場に