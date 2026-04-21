Petit Brabanconが、新曲「haunted house」を4月22日に配信リリースする。 （関連：L'Arc-en-Ciel、多方面で発揮される4人の才能ソロ、新バンド…型にはまらない活動の軌跡） 同楽曲は、yukihiro（Dr）が作曲、京（Vo）が作詞を担当。3月に終えたばかりの全国9公演のワンマンツアー『Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」』でも同楽曲が披露されており、〈ガタガタうるせえな