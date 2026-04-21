【写真】岩本照『エル・ジャポン』表紙／ドルチェ＆ガッバーナをまとう岩本照 『エル・ジャポン』の公式SNSが更新され、Snow Manの岩本照を起用した6月号特別版（4月28日発売）のカバーが公開された。 ■岩本照が『エル・ジャポン』6月号特別版カバーに登場 公開されたカバーでは、岩本が胸元を開けた艶感のあるミントカラーのシャツを着こなし、首元にはさりげなくネックレスをプラス。 ラ