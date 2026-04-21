【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』「クスシキ」衣装＆ジャージ姿（全4投稿） Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新され、4月20日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開された。 ■Mrs. GREEN APPLE、「クスシキ」披露時のオフショット公開 ライブ×ミセスでは「クスシキ」を披露。公開された写真には、ステージセットを背に並んで立つ大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が収められて