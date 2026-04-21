広栄化学 [東証Ｓ] が4月21日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の1億円→2.5億円(前の期は3.5億円)に2.5倍上方修正し、減益率が71.9％減→29.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の4.8億円の黒字→6.3億円の黒字(前年同期は1.4億円の赤字)に31.1％増額した計算になる。 株探ニュ