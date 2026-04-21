21日13時現在の日経平均株価は前日比711.74円（1.21％）高の5万9536.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は636、値下がりは865、変わらずは68。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を270.32円押し上げている。次いで東エレク が185.04円、アドテスト が69.99円、フジクラ が66.17円、イビデン が54.31円と続く。 マイナス寄与度は25.14円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、テルモ が15.55円、ト