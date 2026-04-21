卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。有力選手を揃える日本は金メダル争いに絡むことが期待される。中でも充実の戦力を誇るのが日本男子。WTT公式サイトも特集記事を掲載し、その戦いぶりに大きな期待を寄せている。 ■WTT公式が日本男子に注目 2024年の釜山大会以来となる世界卓球の団体戦。前回大会では中国に敗れてベスト8に終わった日本男子