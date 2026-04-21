今季から、2年総額3400万ドル（約54億300万円）でホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手。開幕から22試合に出場し、打率.208、8本塁打、16打点、OPS.918の成績。三振こそ多いものの、3試合連続アーチを2度記録するなど、インパクトある打撃を見せている。MLB公式サイトは20日（日本時間21日）、ここまでの村上の打撃指標に注目。昨季のナ・リーグ本塁打王カイル・シュワーバー外野手（フィリー