20日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は2026-27シーズンの監督に辻智之氏が就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのVリーグ女子を5位で終えたブレス浜松。来シーズンは新設されるSV.LEAGUE GROWTHで戦うことが決まっている中、7シーズンにわたって指揮してきた濱田義弘監督の退任が決まっていた。 新監督の辻氏は千葉県出身で、強