◇ナ・リーグドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に勝利後、メディア取材に対応。他球団から不満が出ている“大谷ルール”に言及した。MLBは各チームとも投手は13人までしか登録できないが、大谷は“二刀流”扱いのため、投手にカウントされない。ドジャースは現在13投手に加え、大谷が登録されていることから、理