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【追加有料DLC「エキスパンションパック～無限次元～」】 4月22日配信 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」の追加有料ダウンロードコンテンツ「エキスパンションパック～無限次元～」を4月22日に配信する。 「エキスパンションパ