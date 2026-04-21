女優の木村文乃が２１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。地震などの災害に備えておくべきことをつづった。木村はこれまでＳＮＳで地震の被災地への想いなどを発信などしており、防災への意識が高い。２０日に青森県で震度５強の地震が発生したことを受け、木村は「こういうときに非常時セットや避難経路、はぐれたときの集合場所など確認しておいて下さいね。予備電源があるお家の方は充電の確認も！」と災害など緊急時