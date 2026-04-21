マドンナが自身のインスタグラムを更新し、米カリフォルニア州インディオで開催された音楽＆アート・フェスティバル「コーチェラ２０２６」のステージで着用した貴重なヴィンテージ衣装が紛失したことを明らかにした。米ニュースサイト「ＴＭＺ」などが２０日、報じた。マドンナは１７日、同フェスの２週目のヘッドライナーを務めたサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ出演。２人はマドンナの大ヒット曲「ヴォーグ」