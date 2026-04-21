プログラミング言語「Ruby」のエコシステムを支援する非営利団体のRuby Centralが、深刻な財政危機に直面していると報告しました。A New Chapter for Ruby Centralhttps://rubycentral.org/news/a-new-chapter-for-ruby-central/Exec director of Ruby Central gone amid 'financial jeopardy' • The Registerhttps://www.theregister.com/2026/04/19/rubygems_nonprofit_in_real_financial/Ruby Centralは事務局長・広報代