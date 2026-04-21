「明石Ｔ３テラス」のオープンを受け、兵庫・斎藤県知事が２１日までにＳＮＳを更新した。黒のパンツに薄い青系シャツのラフな私服姿で、自ら写真スポットなどを紹介。ハンモックでくつろぐなど、リラックスする姿も公開している。この春、明石東外港地区のにぎわい創出の拠点として、「明石Ｔ３テラス」がオープンいたしました。毎月第三土曜に開かれるマルシェへ伺ってまいりました。無料でご利用いただけるドッグラン、珈琲