ワンピースを選ぶとき「丈が長すぎる」「バランスが取りにくい」と感じたことはありませんか？ 特に低身長さんにとっては、ちょうどいい丈感のアイテムを見つけるのが難しいことも。そこで今回編集部が注目したのは【ユニクロ】から登場しているTシャツワンピース。ほどよいゆったりシルエットと使いやすい丈感で、デイリーコーデに活躍しそうな一着です。 ゆったりシルエットでラフに 【ユニク