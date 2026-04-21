筆者の話です。友人とランチに行くと、帰り際にいつも同じことを聞かれます。その何気ない一言の意味に、ある日ふと気づきました。 帰り際の一言 「他に寄りたいところない？」友人とランチをした帰り道、車に乗り込むと、いつも同じことを聞かれます。 「買い物あるなら行くよ」今ではその言葉を聞くたびに、少しだけ胸が温かくなります。けれど最初の頃は、ただの気遣いの一言だと思っていました。 私は現在、一人暮ら