株式会社アスマークが展開する、従業員総活躍サービス「Ｈｕｍａｐ（ヒューマップ）」は２１日、全国の有職者１万人を対象に実施した「カスタマーハラスメント（カスハラ）被害の実態調査」のレポートを公開した。大規模な調査結果をベースに、カスハラの発生率、具体的な被害内容、そして被害後の心境変化を深掘りした。「カスタマーハラスメント」の言葉・内容を知っている人は全体で８４.１%に達しており言葉自体は「常識」