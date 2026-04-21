一塁で先発のラッシングが1試合2発…勢い止まらず米大リーグのドジャースは20日（日本時間21日）、コロラド州デンバーで行われたロッキーズ戦に12-3で大勝した。「9番・一塁」で先発した25歳のダルトン・ラッシング捕手が2本塁打し、ファンからは「覚醒してるやん」「控えってもったいない」「大谷さんよりホームランが多い」と驚きの声が集まった。ラッシングは8回先頭の打席で左翼に6号ソロ。打線の猛攻で9回1死一塁で回った