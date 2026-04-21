マジシャンのＭｒ．マリック、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」（まひる、よしこ）が２１日、都内で映画「グランドイリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開、ルーベン・フライシャー監督）のイベントに出席した。「マジックの世界では消えたものは必ず再び現れる」という本作のテーマにちなんでＭｒ．マリックによるマジックが披露された。Ｍｒ．マリックから木箱をを手渡されたまひるが「お金が増えますよ