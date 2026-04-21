ロッキーズ―ドジャース米大リーグ、ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地ロッキーズ戦に臨み、12-3で大勝した。ロッキーズは前夜に勝利もまさかの大量失点。先発投手のキンタナは4回、大谷翔平の打席でボークを宣告されに失点した場面に言及し、「クレイジーだ」と嘆いた。痛恨だったのは4-1とドジャースがリードした4回1死満塁の場面。「1番・DH」で先発した大谷が打席に立った時だった。左腕キンタナの初球を引っ張ると