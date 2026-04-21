◆米大リーグカブス５―１フィリーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）カブスのＣ・カウンセル監督（５５）が２０日（日本時間２１日）、“大谷ルール”に疑問を呈したとＡＰ通信が伝えた。ＭＬＢでは８月３１日（同９月１日）まではアクティブロースター２６人のうち、投手は最大１３人までと定められている。９月１日（同２日）からシーズン終了までは２８人に拡大され、投手も最大１４人まで登録できる