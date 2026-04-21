シンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーン(27)が、ダンスコンテスト番組「ストリクトリー・カム・ダンシング」に出演してみたいとの意向を明かした。今年、グラミー賞をはじめとする数々の賞に輝いているオリヴィアは、BBC制作の同人気番組への出演に乗り気だという。 【写真】「世界で最も美しい女性」と呼ばれた女優もダンスコンテスト番組に出演してた ラジオ番組への出演時、ダン