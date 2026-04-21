ダルムシュタットMF古川陽介が今季2得点目ドイツ2部ダルムシュタットは現地時間4月19日、ブンデスリーガ2の第30節でグロイター・フュルトと対戦し、2-3で敗れた。この試合でダルムシュタットMF古川陽介が途中出場から今季2点目をマークした。ベンチスタートだった古川は後半17分から途中出場となった。そして1-1で迎えた同32分、古川は左サイドから中央へドリブルで仕掛けた。相手DFにカットされるも味方がボールをエリア内へ