今日21日は、北日本で風が強まっており、青森県八戸市で13時までに最大瞬間風速33.5メートルを観測しています。13時現在、青森県や宮城県には暴風警報が発表されている地域があり、夕方にかけて警戒が必要です。特に昨日20日の地震で揺れが大きかった地域では地震の影響で建物や設備が弱っている可能性があり、暴風により被害が拡大する恐れがあります。今日21日は北日本で台風並みの暴風今日21日は低気圧が北海道付近にあって、北