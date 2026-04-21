フジテレビは21日、都内で『FUJI FUTURE UPDATE 海外共同製作プロジェクト発表会』を開催。10月期ドラマとして『kiDnap GAME（キッドナップ ゲーム）』を放送することが発表された。【写真】真剣な表情…社員として司会をつとめた”元フジテレビアナウンサー”秋元優里氏本作はフジ初の試みとしてMakerville（香港）、SimStory（韓国）との共同制作。共同出資のほか、各国のスタッフと連携してドラマ制作を開始し、東京、ソウ