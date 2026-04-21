政府は２１日午前、防衛装備品の海外輸出拡大に向け、防衛装備移転３原則と運用指針を改定した。輸出品目を救難や輸送などに限る「５類型」を撤廃し、殺傷・破壊能力のある武器を原則輸出できるようにした。安全保障環境が厳しさを増す中、同志国への輸出を通じて防衛産業の基盤強化につなげ、有事の継戦能力を高めて抑止力向上を図る狙いがある。武器輸出を厳しく制限してきた日本の防衛産業政策は、大きな転換点を迎えた。高