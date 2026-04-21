「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースのラッシング捕手が今季２度目となる１試合２本塁打を記録した。出場８試合目で７号となり、５本塁打の大谷を上回ってチーム２位に躍り出た。八回無死は初球を捉えて左翼ポール際へ６号ソロ。好機で凡退していたこともあり、ＮＨＫＢＳで解説を務め、イチローらを育てた新井宏昌氏は「絶好機でかえせなかったけど、逆方向へ素晴らしい本塁打でしたね」と驚く