株式会社ジュンは、コンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、「Netflix」とのコラボレーションポップアップストア「Netflix POP-UP STORE 2026GW」を2026年4月29日（水・祝）から5月10日（日）の期間限定で開催する。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】今回開催するポップアップストアでは、「V.A.」ストア内にゴールデンウィークにNetflixを