藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『メイクしながらQ&A おすすめ肌管理/失恋/人間関係/マタニティライフなどなど』の動画を投稿。ファンから寄せられた様々な質問に回答しながらメイクの様子を公開。愛用品も教えてくれました。【関連記事】藤井サチ「アイシャドウは…」お仕事に使用したアイシャドウを紹介■涙袋に動画内に登場したのはこちら。too cool for school/アートクラスフロッタージュ 01シャイニングリネ