REBECCAが、約2年ぶりとなる全国ツアー『Cosmic Autonomy Tour 2026-2027』を10月より開催する。 （関連：中森明菜、REBECCAからTMG、COMPLEXまでベテランアーティストのライブ再開に集まる注目） 本ツアーは、全国13都市17公演をまわる、再結成以来最大規模のツアーとなる。ファイナルは2027年1月9日に東京ガーデンシアターにて行われる。 チケットは、REBECCAのメジャーデ