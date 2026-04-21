SUUNTO Japanは、オープンイヤー型イヤホン「Suunto Spark（スント スパーク）」を5月8日に発売すると発表した。価格は2万9700円。カラーはBlack、White、Coral Orangeの3色。 本製品は、空気伝導方式を採用し、低音用、高音用、音漏れ防止用のドライバーで構成されるマルチドライバーシステムを搭載する。コーデックはLHDC 5.0とAACに対応する。 また、ランニング中